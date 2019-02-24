المجلس العربي: نرفض ربط كركوك بخلافات الحزبين الديمقراطي والوطني

2019/02/24 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد المجلس العربي في محافظة كركوك، الأحد، ربط المحافظة بخلافات الحزبين الديمقراطي والوطني الكردستانيين، فيما طالب الحكومة الاتحادية بالاهتمام بوضع كركوك.

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