2019/02/24 | 19:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شدد المجلس العربي في محافظة كركوك، الأحد، ربط المحافظة بخلافات الحزبين الديمقراطي والوطني الكردستانيين، فيما طالب الحكومة الاتحادية بالاهتمام بوضع كركوك.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس العربي: نرفض ربط كركوك بخلافات الحزبين الديمقراطي والوطني ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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