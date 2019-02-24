العاهل السعودي يطالب بموقف دولي موحد لوقف تدخلات إيران السافرة في شؤون الدول الأخرى

2019/02/24 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن المملكة تؤكد أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216، قائلًا: "ندين إطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ بالستية إيرانية الصنع تجاه السعودية".

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