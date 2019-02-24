2019/02/24 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مجلس محافظة المثنى إلى منح الحكومات المحلية صلاحيات لتنمية الموارد المحلية، لا سيما في القطاع النفطي، ومنها ما يتعلق بملف البترودولار وغيرها من الملفات التابعة لذلك القطاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس محافظة المثنى يطالب بزيادة صلاحيات الحكومة المحلية لتنمية الواردات) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس محافظة المثنى يطالب بزيادة صلاحيات الحكومة المحلية لتنمية الواردات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).