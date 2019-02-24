السيسي يطالب بتحويل الشرق الأوسط إلى منطقة للنجاحات بدلًا من النزاعات

2019/02/24 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه أصبح من الضرورة القصوى تحويل منطقة الشرق الأوسط من منطقة للنزاعات إلى أخرى للنجاحات.

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