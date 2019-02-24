أبو الهيل: هناك مؤامرة على شبكة الإعلام لإبقائها في خانة الفشل

2019/02/24 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس شبكة الاعلام العراقي الذي تم انهاء تكليفه مجاهد ابو الهيل، اليوم الاحد، أن هناك مؤامرة على شبكة الاعلام لإبقائها في خانة الفشل، مؤكداً أنه دفع ضريبة محاولته الإصلاحية، فيما اشار الى أنه تقدم بالشبكة عدة خطوات الى الامام.

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