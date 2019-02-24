كركوك.. منصب المحافظ

2019/02/24 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس محافظة كركوك طلال الجبوري، اليوم الاحد، ان منصب المحافظ معطل ومجلسها لا يملك أي انجاز حقيقي على الواقع، مشيرا الى ان كركوك

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