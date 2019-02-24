5 فوائد مهمة للسكر.. رغم التحذيرات من تناوله

2019/02/24 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالرغم من تحذير الأطباء وأخصائيي التغذية من الإفراط في تناول السكر، فإنه يحتوي على فوائد صحية لجسم الإنسان، قد لا يدركها الكثيرون.ويحذر الأطباء بشكل مستمر

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