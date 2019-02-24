محكمة جنايات الرصافة: احكام بالحبس بحق اربعة مدانين بجريمة فتح صيدلية غير رسمية

2019/02/24 | 19:56

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أصدرت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، الأحد، أربعة احكام بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر بحق أربعة مدانين عن جريمة فتحهم صيدليات غير رسمية.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى اليوم (24 شباط 2019)، أن "محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية وجدت أن المدانين الـ(4) قاموا بفتح صيدليات لبيع الأدوية الى المواطنين دون موافقة رسمية من قبل وزارة الصحة".

وأضاف أن "الأحكام بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر بحقهم تأتي استنادا لأحكام المادة 50/1 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970".

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