تسجيل أكثر من 100 حالة قتل ضحاياها من النساء خلال العام الجاري في كربلاء

2019/02/24 | 19:56

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كربلاء – عراق برس- 24 شباط / فبراير: كشفت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الاحد، تسجيل أكثر من 100 حالة قتل ضحاياها من النساء خلال العام الجاري”.





وتابع العميد داخل العبودي ، إن “الاحصاءات التي سجلها قسم حماية الاسرة والطفل في مديرية شرطة محافظة كربلاء خلال السنوات الثلاث الاخيرة تشير الى انخفاض عدد حالات العنف الاسري تجاه الاباء والامهات والابناء والنساء”، مبينا ان “اكثر من 100 حالة قتل ضحايها نساء سُجلت رسميا منذ بداية العام الجاري 2019، مقابل 1119 حالة في 2016، قبل ان تنخفض النسبة الى 934 حالة في 2017، ومن ثم 782 حالة شهدها عام 2018″مشيرا الى ” دور اقسام حماية الاسرة والطفل في التسجيل والمتابعة والردع والعقوبة عبر إحالة المتهمين بارتكاب جرائم من هذا النوع الى القضاء، الذي اصدر بدوره العديد من الاحكام بهذا الخصوص”.



انتهى أح

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