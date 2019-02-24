الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال

2019/02/24 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن اعتقال ما يسمى بمسؤول شرطة داعش قادما من تركيا.وقالت الاستخبارات في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "بعملية استخبارية نوعية تميزت بالدقة تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 من القبض على احد الارهابيين الخطرين والمكنى بأبو عبد العزيز والذي كان يعمل مسؤولا عن ما تسمى (الشرطة الاسلامية) بعد هروبه من العراق اثناء معارك التحرير، والعودة للبلد عن طريق محافظة دهوك حيث تم الايقاع به من خلال كمين محكم نصب له في ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر في الموصل".واضاف البيان، انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".

يذكر ان مديرية الاستخبارات العسكرية اعلنت خلال اليومين الماضيين عن اعتقال قيادات في "داعش" مسؤولين عن عمليات قتل وترويج للفكر الارهابي، وذلك خلال تسللهم الى من سوريا الى الجانب العراقي.

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