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الحشد الشعبي يحتفي بالذكرى الثانية لاستشهاد المجاهد ابو طه الناصري

تقارير الغدير

الحشد الشعبي يحتفي بالذكرى الثانية لاستشهاد المجاهد ابو طه الناصري

الأحد 24 فبراير 2019 - 19:20

الحشد الشعبي يحتفي بالذكرى الثانية لاستشهاد المجاهد ابو طه الناصري .

تقرير - ياس الخفاجي - ذي قار

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