ديبالا يقود يوفنتوس للفوز في أرض بولونيا

2019/02/24 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67. ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري برصيد 69 نقطة فيما يأتي بولونيا في المركز 18 برصيد 18 نقطة.وكان بولونيا الطرف الأفضل في النصف الأول من الشوط الأول، وأتيحت له فرص عدة منها عبر الأوروغوياني فيديريكو سانتاندر (3 و15) ونيكولا سانسوني (11)، قبل أن يسدد البرتغالي كريستيانو رونالدو أول كرة على مرمى مضيفه بمتابعة رأسية لكرة عرضية من فيديركو برنارديسكي أبعدها الحارس البولندي لوكاس سكوروبسكي (28).واستمر مسلسل الفرص الضائعة لمهاجمي بولونيا في الوقت المتبقي من الشوط الأول، في حين كانت ليوفنتوس محاولة عن طريق برنارديسكي الذي أهدر فوق العارضة كرة من البرتغالي جواو كونسيلو (32).وفي الشوط الثاني، تابع بولونيا أفضليته الميدانية وفرصه الضائعة.لكن على عكس المجريات، نجح ديبالا بهز شباك أصحاب الأرض بعد ثماني دقائق من نزوله بدلا من البرازيلي أليكس ساندرو، عندما تابع بقوة في المرمى كرة أرسلها الفرنسي بليز ماتويدي عرضية من الجهة اليسرى وارتدت من المدافع البرازيلي دانيلو الذي لم يحسن التعامل معها (67).وحرم حارس يوفنتوس ماتيا بيرين في الوقت بدل الضائع سانسوني من إدراك التعادل عندما أبعد ببراعة كرته القوية المتجهة إلى الزاوية اليسرى (90+1)، قبل فرصة أخيرة لرونالدو عندما هرب في الجهة اليسرى وسدد في قدمي الحارس سكوروبسكي من زاوية ضيقة (90+3). وفي باقي المواجهات، تعادل كييفو فيرونا مع جنوى سلبياً وساسولو مع سبال 1-1.

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