تعادل مخيب لليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

2019/02/24 | 19:59

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نيوز/ رياضية

خرج

فريق ليفربول اليوم الاحد، بنتيجة التعادل السلبي امام مانشستر يونايتد في لقاء جرى

على أولد ترافورد ملعب الاخير ، في إطار الجولة

الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشوط

الاول شهد افضلية لليفربول بالاداء وسط الملعب والضغط في ساحة لعب المان يونايتد، لكن

متعة التهديد على المرمى غابت بشكل قريب الى المعدومة، بعد ان كان هجوم ليفربول وسط

كماشة دفاع قوية منعته من التصرف بحرية قبل الوصول الى المرمى، فيما كانت فعالية هجوم

المان هي البارزة رغم ان منافسة تميز بالحيازة والانتشار ونقل الكرة، الا ان الشوط

الاول انتهى سلبيا بالنتيجة

في الشوط

الثاني لم يتغير شيء مع انخفاض مستوى اللقاء تدريجيا وظهور التعب على خطوط ليفربول

مع استمرار تحصن خطوط المان يونايتد مع الغاء هدف له بداعي التسلل وانتهاء المباراة

صفر – صفر.

وبنتيجة

التعادل عاد ليفربول الى الصدارة بـ 66 نقطة ، تاركا الوصافة لمانشستر سيتي بـ 65 نقطة،

فيما بقي مانشستر يونايتد بمركزه الخامس بـ 52 نقطة.

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