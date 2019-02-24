النفط على تعيين وجبة جديدة من خريجي هندسة النفط

2019/02/24 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن نائب رئيس

الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، عن موافقته على تعيين وجبة

جديدة من خريجي الكليات الهندسية (هندسة النفط) بحسب الشواغر والدرجات الوظيفية

الواردة من الشركات النفطية.

وقال الوزير بحسب

بيان لوزارة النفط تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الدائرة الادارية في

الوزارة سقتوم بالإعلان عن جدول مقابلة باسماء المتقدمين امام لجنة تم تشكيلها

لهذا الغرض وذلك يوم الثلاثاء المقبل 26 شباط الجاري 2019 لإجراء الاختبار

بحسب الضوابط الادارية والتخصصات الفنية.

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