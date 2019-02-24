وسائل اعلام: البغدادي انتقل الى العراق عن طريق الانفاق ويعيد تجميع تنظيمه في الانبار

2019/02/24 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وسائل إعلام عن مصادر استخباراتية عراقية وأمريكية، اليوم الأحد، أن زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، وصل إلى محافظة الأنبار في محاولة إحياء قدرات التنظيم القتالية.وأفادت صحيفة "البيان" الإماراتية، نقلا عن مصدر مقرب من القوات الأمريكية المنتشرة في العراق، بأن البغدادي، بعد خسارة "داعش" آخر معاقله في دير الزور السورية، يحاول ترتيب صفوف ارهابيي التنظيم مستخدما صحراء الأنبار (غربي العراق) معسكرا جديدا لـ"داعش".

وبحسب المصدر، فإن البغدادي وصل مع معاونيه، قبل أيام، إلى صحراء الأنبار عن طريق الأنفاق التي تربط مناطق دير الزور السورية بمدينة القائم، وهي أنفاق ينتقل عبرها ارهابيو التنظيم بالسيارات أو الدراجات النارية بين حدود سوريا والعراق، بعيدا عن رؤية طيران التحالف الدولي.

وأضاف أن المعلومات التي وصلت إلى الجيش الأمريكي تشير إلى وجود البغدادي ومعاونيه في منطقة الحسينيات، وسط حراسة مشددة، برفقته 350-500 مسلح من عناصر التنظيم، إلا أن البغدادي غير ثابت في مكان محدد، وينتقل عبر الأنفاق بين مناطق الحسينيات ووادي حوران.

ولفت المصدر إلى أنّ طيران التحالف الدولي والجيش الأمريكي والقوات الأمنية العراقية بصنوفها كافة، تجد صعوبة في الوصول بالسيارات والمدرعات العسكرية إلى تلك المناطق.

فيما نقلت صحيفة "بغداد اليوم" الإلكترونية، عن الخبير الاستراتيجي، هشام الهاشمي، تصريحاته التي أكد فيها صحة ما ورد من أنباء عن دخول البغدادي إلى العراق، موضحا أن زعيم "داعش" موجود "بإحدى المنطقتين وهما جزيرة راوة أو غرب الثرثار".

والجمعة الماضي، كتبت صحيفة "إنتبندنت" البريطانية، بنسختها العربية، نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في جهاز الأمن الوطني، أن "المعلومات المتاحة في شأن مصير البغدادي لا تؤكد مقتله أو إصابته.



وقال المصدر إن فريقا خاصا يتتبع أثره من "دون أن يعثر على دليل يشير إلى وجوده في موقع ما ضمن نطاق ساحة العمليات في الشرق السوري".

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