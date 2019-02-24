شرطة كربلاء: مئة حالة قتل ضحاياها من النساء خلال العام الجاري

2019/02/24 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم حماية الاسرة والطفل في مديرية شرطة محافظة كربلاء، اليوم الاحد، عن "إنخفاض" نسبة حالات العنف الاسري في المحافظة خلال السنوات الثلاث الاخيرة، فيما اشار الى تسجيل أكثر من 100 حالة قتل ضحاياها من النساء خلال العام الجاري.وقال مدير القسم العميد داخل العبودي في بيان صحافي، إن "الاحصائيات التي سجلها القسم خلال السنوات الثلاث الاخيرة تشير الى انخفاض عدد حالات العنف الاسري تجاه الاباء والامهات والابناء والنساء"، مبينا ان "اكثر من 100 حالة قتل ضحايها نساء سُجلت رسميا منذ بداية العام الجاري 2019، مقابل 1119 حالة في 2016، قبل ان تنخفض النسبة الى 934 حالة في 2017، ومن ثم 782 حالة شهدها عام 2018".

وأضاف العبودي، أن "هذا الانخفاض سببه عدة مؤشرات ايجابية من اهمها فعالية اقسام حماية الاسرة والطفل ودورها في التسجيل والمتابعة والردع والعقوبة عبر إحالة المتهمين بارتكاب جرائم من هذا النوع الى القضاء، الذي اصدر بدوره العديد من الاحكام بهذا الخصوص".

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