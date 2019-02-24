انتهاء محاولة اختطاف طائرة متوجهة إلى دبي من بنغلادش ومقتل المنفذ

2019/02/24 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

أعلنت

السلطات البنغالية، مساء اليوم الأحد، انتهاء محاولة اختطاف طائرة ركاب تابعة لخطوط

”بايمان“، بمقتل الخاطف، وبعد إجلاء جميع الركاب دون تعرضهم لأي أذى.

وقالت

وسائل إعلام محلية، إن خاطف الطائرة البنغالية لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بنيران أصيب

بها أثناء عملية القبض عليه.

وكانت

الرحلة ”بي جي 147“ قد أقلعت في وقت سابق اليوم من العاصمة دكا باتجاه دبي.



عندما حاول

مسلح اقتحام قمرة قيادتها، وأجبرها على الهبوط في مطار جنوبي بنغلاديش.

وفي

وقت سابق، قال نائب رئيس الشركة، مارشال محمد مافيدور، إنه ”تم إلقاء القبض على المشتبه

به بتنفيذ المحاولة في مطار شاه أمانات الدولي بمدينة تشيتاغونغ (جنوب)“، حسبما نقل

موقع صحيفة ”بي دي نيوز 24“ البنغالي.

ومن

جانبه، أعلن رئيس الطيران الوطني في بنغلادش، أن ”جميع الركاب الذين يزيد عددهم عن

150 راكبا، سالمون“.



فيما قال نعيم حسن، نائب رئيس أمن الطيران، ”نعتقد أن المشتبه

به مجنون.



يقول إن لديه قنبلة، ولكنا لسنا متأكدين“.

بدوره،

أشار مصدر بالقوات الجوية البنغالية، إلى أن الخاطف ”كان يريد الحديث مع رئيسة الوزراء

شيخة حصينة واجد“، دون مزيد من التفاصيل.

وكان

وزير الطيران المدني البنغالي مهيوب الحق، قد أعلن في وقت سابق، أن أحد أفراد طاقم

الطائرة أطلق إنذارًا بعدما وجد سلوك أحد الركاب ”مثيرًا للريبة“.

ونقلت

صحيفة ”ديلي ستار“ عن متحدث باسم وزارة الطيران

المدني والسياحة في بنغلاديش، قوله إن ”الطيار قام بالهبوط الاضطراري، وتم إجلاء جميع

الركاب من الطائرة.



فقط المشتبه به و عضو طاقم الطائرة على متن الطائرة.



لقد حاصرت

وحدات الكوماندوز الطائرة ”.

ولم

يوضح هذا المتحدث ما إذا كان المشتبه به مسلحًا.

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