“أمير أيزيدي” يطلق مبادرة من 10 نقاط لحسم خلاف دام 100 عام!

2019/02/24 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق، الأمير الإيزدي، أنور معاوية، الأحد، مبادرة سلام ومصالحة من أجل الاتفاق والتعاون المشترك وتحقيق مصلحة الشعب الإيزيدي، والعراق بصورة خاصة.وذكر نص المبادرة، الذي تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (24 شباط 2019)، أن “هذه المبادرة جاءت بعد مشاورات ومناقشات تفصيلية مع شخصيات إيزيدية ووطنية مختلفة بعدما اصاب الايزيدية من استهداف وتشتت وتبعثر وإبادة جماعية، […]

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