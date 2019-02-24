النقل “توسع” وجهاتها: “الطائر الاخضر” الى محطة جديدة

2019/02/24 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف وزارة النقل, الاحد, عن قرب إفتتاح وجهة جديدة الى ألمانيا مطلع الشهر المقبل، وذلك ضمن خطة التوسع في وجهات الناقل الوطني والانفتاح على مختلف بلدان العالم.وقال وزير النقل عبدالله لعيبي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (24 شباط 2019), ان “الوجهة الجديدة ستكون الى مطار ميونخ الدولي، والتي تعد […]

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