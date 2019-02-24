ارتفاع اسعار 4 انواع من السيارات في كوردستان بعد قرار لبغداد

2019/02/24 | 20:08

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شفق نيوز/ كشف مدير جمارك منفذ باشماخ الحدودي عن ارتفاع اسعار التعرفة الجمركية لعدد من السيارات، اثر توحيد التعرفة بين بغداد واربيل .وقال شاخوان ابو بكر، مدير جمارك منفذ باشماغ الحدودي في تصريح متلفز ان توحيد التعرفة الجمكرية بين بغداد واربيل ادى الى ارتفاع في اسعار التعرفة الجمركية لعدد من السيارات، مشيرا الى ان انواع اخرى من السيارات والتي تستخدم بشكل كبير من قبل المواطنين، اصبح جزء منها قليل الدخول الى المنفذ.واضاف ان السيارات التي ارتفعت اسعارها في الاسواق، هي في الاساس ذات اسعار مرتفعة، وكانت سابقا ذات تعرفة جمركية قليلة، مبينا انه وبعد توحيد التعرفة الجمركية ارتفعت اسعارها وبشكل ملفت.واشار الى، ان انواع السيارات هي (تويوتا لاندكروز، شفروليت تاهو، رولز رايس، وليموزين)، مؤكدا انه لم يحدث ارتفاع في اسعار السيارات بل ان اسعار التعرفة الجمركية لتلك السيارات قد ارتفعت.

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