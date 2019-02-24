2019/02/24 | 20:08

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انشقاق أكثر من مئة عسكري وشرطي فنزويلي ولجوؤهم إلى كولومبيا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انشقاق أكثر من مئة عسكري وشرطي فنزويلي ولجوؤهم إلى كولومبيا قناة الغد.

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