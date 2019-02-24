افتتاح مدرستين جديدتين في ميسان

2019/02/24 | 20:16

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي مدرستين في محافظة ميسان الأولى في قضاء الميمونة / منطقة الهدام ومدرسة في ناحية سيد احمد الرفاعي من اجل النهوض بالواقع التربوي في عموم المحافظة

وقال مدير إعلام التربية محمد الكعبي لـ(المستقلة) ان المحافظ افتتح مدرستين جديدتين في قضاء الميمونةوناحية سيد احمد الرفاعي من أجل النهوض بالواقع التعلمي وتخفيف العبء على الطلبة و اولياء’ الاموار كون مدارس هاتين المنطقتين بعيدة جدا عن محل سكن الطلبة

واشار الى أن سعة مدرسة قضاء الميمونة / منطقة الهدام هي (9) صفوف ومدرسة في ناحية سيد احمد الرفاعي سعة (6) صف وان هاتين المدرستين تم تجهيزهما بالرحلات والسبورات

وأوضح أن المدارس نفذت ضمن خطط تنمية الأقاليم لمحافظة ميسان .لعام ٢٠١٣

وبين الكعبي ان المحافظ وجه بإيصال كافة الخدمات إلى المدارس من اجل دخولها الخدمة من أيصال الخدمات التربوية والتعليمية الى المناطق البعيدة والنائية في المحافظة وتحقيق متطلبات وأهداف التنمية المحلية .

كما وجه المحافظ مديرية تربية ميسان بتوفير الملاكات التدريسية لهذه المدارس من اجل إشغالها والمباشرة بالدوام.

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