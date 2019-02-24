ميونيخ تستعد لاستقبال الطائر الاخضرالشهر المقبل

2019/02/24 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل اليوم الاحد ، عن قرب افتتاح وجهة جديدة الى مطار ميونيخ في المانيا مطلع الشهر المقبل.

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