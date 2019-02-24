بعد رفضه ملاقات لاعب صهيوني .. الامام الخامنئي يثني على بطل الشطرنج الايراني ارين غلامي

2019/02/24 | 20:18

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اثنى قائد الثورة الاسلامية الايرانية الامام علي الخامنئي على لاعب

الشطرنج الدولي الايراني آرين غلامي بعد رفضه اللعب مع اللاعب

الصهيوني في بطولة العالم في السويد مضحيا بالمركز الاول .

الامام الخامنئي اكد خلال استقباله غلام ان الشباب هم العمود الفقري

للبلاد وابدا سعادته بوجود شباب واعي في ايران كالرياضي ارين غلامي

يذكر أن اللاعب الايراني ارين غلامي كان قد احرز بطولة العالم

للشطرنج عام ٢٠٠٩ في فئة ٨ أعوام.

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