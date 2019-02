2019/02/24 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترلا يزال قطار يوفنتوس بلا توقف في الدوري الإيطالي، على الطريق إلى الفوز باللقب للمرة الثامنة على التوالي.

جاء ذلك بفوزه الليلة على بولونيا بهدف نظيف سجله باولو ديبالا، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للكالتشيو.



اختيارات المحررين رسميًا - باريس سان جيرمان يعلن عن الراعي الجديد كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟ سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا

بذلك صار يوفنتوس أول فريق في تاريخ البطولة الإيطالية يحقق 22 فوزاً عقب 25 جولة فقط.

22 - Juventus are the first team able to win 22 games after 25 Serie A matchdays.



Army.



#BolognaJuve— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 24, 2019ويحتل البيانكونيري صدارة جدول الترتيب بـ69 نقطة، بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي الذي يلاقي بارما الليلة أيضاً.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس يواصل تحطيم الأرقام في الدوري الإيطالي) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفنتوس يواصل تحطيم الأرقام في الدوري الإيطالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).