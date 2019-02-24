النجف.. إستئناف العمل بالمستشفى لإفتتاحه في منتصف 2019

2019/02/24 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الأشرف: الفرات نيوز} أعلن النائب عن كتلة الحكمة عن محافظة النجف الأشرف، خالد الجشعمي، إطلاق مبلغ السلفة الاولى من المبلغ المتبقي لإكمال المستشفى الألماني في المحافظة.

وأشار الجشعمي خلال زيارته لمشروع المستشفى إلى وصول مهندسي الشركة المنفذة وكوادرها إلى موقع العمل وتمت المباشرة باعمالهم اليوم الاحد، وسيتسع نطاق العمل خلال الأربعة والعشرين ساعة القادمة.وبين الجشعمي بعد لقاءه عدد من المهندسين المشرفين على المشروع انه "من المؤمل إكمال المستشفى وافتتاحها خلال الستة أشهر القادمة".وقدم "شكره لرئيس الوزراء ووزير الصحة لاستجابتهما لمناشدات أهالي النجف ونوابها لتخصيص الأموال للمشروع واكماله وتذليل كل المعوقات الادارية والمالية بغية اكمال هذا المشروع".انتهىبواسطة..



حيدر الأسدي

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