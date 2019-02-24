الغانمي:المتورطون مع داعش سيتم محاسبتهم وفق القوانين العراقية

2019/02/24 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، علي الغانمي، انه سيتم نقل العناصر الاجنبية في تنظيم داعش الى بلدانها الاصلية.

واكد الغانمي، إن المعتقلين الدواعش الذين تسلمهم العراق من قوات سوريا الديمقراطية سيتم التعامل معهم وفق القوانين العراقية، مبينا ان القسم الأول منهم وهم العراقيون المتورطون مع داعش والذين تجاوز عددهم المئة شخص، هم من المطلوبين للقضاء والاجهزة الامنية العراقية.

واضاف الغانمي، أما القسم الثاني من الإرهابيين من غير العراقيين ممن ثبت تورطهم بأعمال إرهابية داخل العراق فسيتم محاسبتهم وفق القوانين العراقية.

واشار الغانمي الى ان القسم الثالث وهم من الأجانب العاملين مع داعش ولم يكن لهم أنشطة إرهابية في العراق، وسيتم إعادتهم الى بلدانهم الاصلية وفق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

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