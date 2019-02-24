ضبط مخبأ للعبوات الناسفة و3 انفاق في الفلوجة

2019/02/24 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ضبطت الأجهزة الأمنية، الاحد، مخبأ للعبوات الناسفة و3 انفاق تعود لعصابات داعش الإرهابية في الفلوجة.وذكر مصدر امني , ان “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة 41 تمكنت من الوصول الى مخبأ للعبوات الناسفة وضبطت بداخله 265 عبوة مختلفة الانواع والاحجام بالاضافة الى عدد من مساطر التفجير في منطقة النعيمية التابعة لقضاء الفلوجة بالانبار”.واصاف ان “الاستخبارات العسكرية تمكنت من الوصول الى 3 انفاق كان الدواعش يستخدمها للاختباء والتخفي في المنطقة ذاتها وقد تكفلت المفارز الهندسية التابعة للفرقة بتدمير المواد وتفجير الانفاق”.





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