الاعلام الرقمي:ارهابيو داعش يستخدمون أمازون درايف لنشر فيديوهاتهم

2019/02/24 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مركز الاعلام الرقمي، ان ارهابيي عصابات داعش لازالوا حتى الآن يتنقلون من منصة رقمية الى أخرى بعد حملات الحظر الذي تقوم بها ادارات المواقع على منشوراتهم”.وأوضح فريق المركز ان “المنصة الجديدة التي تم الكشف بان أفراد داعش يستخدمونها لترويج منشوراتهم هي {أمازون درايف} بحسب ما اكده معهد أبحاث وسائل الإعلام في الشرق الأوسط، حيث يقوم اعضاء التنظيم برفع الفيديوات التي يقومون بانتاجها على خدمة امازون درايف ثم يتم توزيعها من خلال الاستعانة بتطبيق التليغرام”.وأضاف ان “أمازون درايف Amazon Drive هي خدمة خاصة بالموقع العالمي امازون تم انشاءها عام 2011 وكانت تعرف بـ {امازون كلاود درايف} Amazon Cloud Drive حيث يمكن تخزين صور المشتركين ومقاطع فيديوية خاصة بهم فضلا عن ملفات اخرى، بعدها يمكن الدخول لها من الهاتف او الحاسبة او من كل الاجهزة التي تصنعها امازون مثل الكندل والفاير تيفي والتابلت، ثم يسمح للمستخدم بمشاركة محتوياته المخزونة مع الآخرين”.وأشار المركز الى ان “الارهابيين يستفيدون من مبدأ الحفاظ على خصوصية المستخدم، الذي تعمل به جميع الشركات، من اجل نشر وتسويق منشوراتهم الارهابية في المساحات الخاصة بهم في مواقع التواصل، وهذا يشكل تحد كبير امام الشركات للموازنة بين الحفاظ على خصوصية المستخدم ومراقبة مضمون منشوراته على المواقع”.وشدد مركز الاعلام الرقمي على ان “النشاط المتزايد للارهابيين على أمازون درايف يتطلب من المدير التنفيذي للشركة جيف بيزوس ان يقوم بخطوات عملية من اجل مواجهة هذا السلوك الارهابي على احدى الخدمات التي تقدمها شركته من اجل ايقاف الاستفادة منها لاغراض نشر الفكر المتطرف”.





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