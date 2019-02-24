مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني في كركوك ينفي “ترشحه” لمنصب المحافظ

2019/02/24 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- نفى عضو المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستان، مسؤول مركز تنظيمات الحزب في كركوك آسو مامند، الاحد، الانباء التي تحدثت عن ترشحه لتسنم منصب محافظ كركوك.وقال في بيان مقتضب صادر عن مكتبه تابعته /SNG/،إن “عددا من وسائل الاعلام تحدثت عن ترشحه لتسنم منصب محافظ كركوك”، مشيرا إلى أنه “لم يطلب ذلك في الماضي ولاينوي ...

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