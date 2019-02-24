مصدر: البغدادي ليس داخل الحدود العراقية

2019/02/24 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر استخباراتي عراقي، اليوم الأحد، دخول زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي إلى الأراضي العراقية.

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