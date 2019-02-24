نداء استغاثة لإنقاذ مناطق جنوب بغداد

2019/02/24 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مجلس محافظة بغداد نداء استغاثة إلى الوزارات الحكومية ومجالس المحافظات؛ لتوفير صهاريج خاصة لنقل المياه إلى المناطق المتضررة بأزمة مياه الشرب التي تضرب 9 مناطق في أطراف العاصمة منذ أكثر من شهر؛ بسبب تلوث مياه الصرف الصحي.

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