الاتحاد الوطني: منصب محافظ كركوك أولى من تشكيل حكومة الإقليم

2019/02/24 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأحد، عدم توصله إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل حكومة الإقليم، مبينا أن من أولويات الحزب حسم منصب محافظ كركوك.

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