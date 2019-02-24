2019/02/24 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاحد، إن هذه القمة العربية الأوروبية تمثل محطة تاريخية، ونحن هنا لنعلن أن التواصل والحوار هما الأهم في العلاقات العربية الأوروبية.

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