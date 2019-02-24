بعد خمس محاولات فاشلة للهروب من عبودية داعش، حاولت مرة أخيرة

2019/02/24 | 20:27

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استمر السير إلى الحرية 53 ساعة ، وبكى الولد الصغير طوال الطريق.



لم تكن هذه أول محاولة للهروب - لقد حاولت خمس مرات من قبل

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