شركة الحفر العراقية تنجز حفر البئر النفطي QY - 94 في حقل القيارة جنوب الموصل

2019/02/24 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

انجزت الملاكات الفنية والهندسية لشركة الحفر العراقية اليوم الاحد, حفر البئر الاول ضمن العقد المبرم مع شركة سونانكول الانغولية لحفر ١٠

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