مصر: انطلاق القمة العربية الأوربية الأولى في شرم الشيخ

2019/02/24 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتوافد عدد كبير من زعماء وقادة العالم على مدينة شرم الشيخ، لحضور فعاليات القمة العربية الأوروبية، بمشاركة وفود أكثر من 50 دولة وحضور رؤساء وملوك وأمراء دول عربية وأوروبية.وتستغرق القمة يومين، حيث تضم 49 دولة، منها 21 عربية و28 أوروبية، ومن المقرر أن تتناول مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التعددية، والتجارة والاستثمار، والهجرة، ومواجهة الإرهاب، وأزمات منطقة الشرق الأوسط.انتهى.ص.هـ.ح.

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