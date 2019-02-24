عبدالمهدي يوجه طلبا الى الكتل السياسية ويرسل اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة

2019/02/24 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر نيابي، الاحد، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وجه طلبا الى الكتل السياسية، فيما اشار الى انه سيرسل اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة الى مجلس النواب الاسبوع المقبل.

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