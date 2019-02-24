الخطوط الجوية تطلق وجهة جديدة إلى ألمانيا الشهر المقبل

2019/02/24 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الأحد، قرب افتتاح وجهة جديدة إلى ألمانيا مطلع الشهر المقبل، ضمن خطة التوسع في الوجهات الدولية التي تعمل عليها الشركة في عام ٢٠١٩ والتي تهدف إلى توسعة وجهات الناقل الوطني والانفتاح على مختلف بلدان العالم.

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