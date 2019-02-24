الخدمات النيابية: بغداد تتصدر المرتبة الأولى بتلكؤ 1000 مشروع

2019/02/24 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الأحد، أن عام 2019 لن يشهد تقديم أي مشاريع جديدة في عموم المحافظات، مشيرة إلى أن بغداد تتصدر المرتبة الأولى بين المحافظات بتلكؤ المشاريع، لافتة إلى أن العاصمة لديها 1000 مشروع غير منجز حتى الآن.

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