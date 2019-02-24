صحة حلبجة.. إصابة 14 شخصا بإنهيار سقف مبنى

2019/02/24 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول في مديرية الصحة حلبجة ,اليوم الاحد, في حديث صحفي اطلعت عليه "العهد نيوز" عن اصابة 14 عاملا جراء انهيار سقف مبنى حكومي في

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