مجلس كركوك يطالب بعمليات استباقية لضرب الخارجين عن القانون

2019/02/24 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو مجلس محافظة كركوك نجاة حسين, اليوم الأحد, قيادة العمليات الجديدة في المحافظة بعمليات استباقية لضرب المجاميع الخارجة عن القانون.وقال حسين في تصريح

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