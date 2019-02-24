مسؤول ايراني في بغداد لقيادة جولة المحادثات السياسية

2019/02/24 | 21:00

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شفق نيوز/ وجه مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي اليوم الاحد الى العاصمة العراقية بغداد.وتاتي زيارة مساعد الخارجية الايرانية الى بغداد للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات السياسية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق.وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد قام قبل فترة بزيارة الى العراق استغرقت 5 ايام اجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد والمسؤولين في اقليم كوردستان.وشارك ظريف في عدد من الملتقيات التجارية التي نظمت بحضور عدد كبير من التجار ورجال الاعمال الايرانيين والعراقيين للبحث في سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.ومن المقرر ان يقوم الرئيس روحاني بزيارة الى العراق خلال شهر اذار /مارس القادم.

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