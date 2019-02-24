2019/02/24 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قالت الرئاسة السودانية، إن الرئيس عمر البشير عيّن اليوم الأحد، مصطفى يوسف حولي وزيرا للمالية، بدلا من معتز موسى الذي كان يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقالة.





كان الرئيس السوداني أصدر يوم السبت، مرسوما جمهوريا بتعيين الدكتور محمد طاهر إيلا رئيسا لمجلس الوزراء القومي بالبلاد.





وكان الرئيس البشير حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات مساء الجمعة، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام.





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