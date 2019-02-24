2019/02/24 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

كشف

مركز الاعلام الرقمي، الاحد، ان عناصر تنظيم “داعش” يستخدمون منصة

“امازون درايف” لنشر فيديوهاتهم، مشيرا الى انهم يستفيدون من مبدأ الحفاظ

على خصوصية المستخدم.

وقال

المركز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “اعضاء تنظيم داعش لازالوا

لحد الان يتنقلون من منصة رقمية الى اخرى بعد حملات الحظر الذي تقوم بها ادارات المواقع

على منشوراتهم”.

وأضاف

أن “المنصة الجديدة التي تم الكشف بان افراد التنظيم يستخدمونها لترويج منشوراتهم

هي امازون درايف بحسب ما اكده معهد أبحاث وسائل الإعلام في الشرق الأوسط، حيث يقوم

اعضاء التنظيم برفع الفيديوات التي يقومون بانتاجها على خدمة امازون درايف ثم يتم توزيعها

من خلال الاستعانة بتطبيق التليغرام”.

ولفت

المركز الى ان “امازون درايف Amazon Drive

هي خدمة خاصة بالموقع العالمي امازون تم انشاءها عام 2011 وكانت تعرف

ب امازون كلاود درايف Amazon Cloud Drive

حيث يمكن تخزين صور المشتركين ومقاطع فيديوية خاصة بهم فضلا عن ملفات

اخرى، بعدها يمكن الدخول لها من الهاتف او الحاسبة او من كل الاجهزة التي تصنعها امازون

مثل الكندل والفاير تيفي والتابلت، ثم يسمح للمستخدم بمشاركة محتوياته المخزونة مع

الاخرين”.

واشار

المركز الى ان “الارهابيين يستفيدون من مبدأ الحفاظ على خصوصية المستخدم، الذي

تعمل به جميع الشركات، من اجل نشر وتسويق منشوراتهم الارهابية في المساحات الخاصة بهم

في مواقع التواصل”، معتبراً أن “هذا يشكل تحدياً كبيراً امام الشركات للموازنة

بين الحفاظ على خصوصية المستخدم ومراقبة مضمون منشوراته على المواقع”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

16

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الرقمي يكشف عن منصة الكترونية يستخدمها عناصر داعش لنشر فيديوهاتهم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الرقمي يكشف عن منصة الكترونية يستخدمها عناصر داعش لنشر فيديوهاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).