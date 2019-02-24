واع / استشهاد مدني اثر انفجار عبوة ناسفة في الانبار

2019/02/24 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مكتب الانبار / ا .ج

انفجرت عبوة ناسفة في محافظة الانبار ، الاحد، من مخلفات داعش اسفرت عن استشهاد شاب .





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