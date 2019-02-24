مساعد وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى بغداد.. لهذا الهدف

2019/02/24 | 21:03

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بغداد اليوم- بغداد

توجه مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاحد، الى العاصمة بغداد.

وقالت وسائل اعلام ايرانية، إن "مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي توجه اليوم الاحد، الى بغداد".

واضافت: "وتاتي زيارة مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية الى العراق بهدف عقد الجولة الثالثة من المباحثات السياسية بين البلدين".

بغداد اليوم - متابعة

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن القضية الفلسطينية هى القضية الأم لكل العرب، وذلك في كلمته خلال القمة العربية الأوروبية، في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وأوضح الملك سلمان، خلال كلمته أمام القمة العربية الأوروبية

بغداد اليوم - متابعة

طالب أثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق، الأحد، 24 شباط، 2019، بتدويل قضية مدينة الموصل، فيما خاطب المجتمع الدولي بتخليصها من هيمنة أذرع اميركا وايران حسب وصفه.

وذكر النجيفي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) أن "صراع ال

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن كتلة صادقون البرلمانية، التابعة لحركة عصائب أهل الحق عبد الامير الدبي، الأحد، 24 شباط، 2019، وجود دورين تمارسهما واشنطن، تجاه الاجهزة الامنية العراقية وطيران الجيش، وتنظيم داعش.

وقال النائب عن الكتلة عبدالأمير

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