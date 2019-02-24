الإندبندنت عن مصير الدواعش الأجانب: بريطانيا لا تكترث.. مادامت عملياتهم في الخارج!

2019/02/24 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أثارت “شميم بيغوم” جدلا إعلامياً، بالتوازي مع الملف الأكبر “عودة المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش إلى بلدانهم”.وتصارعت التوصيفات على “بيغوم” البريطانية المولد والجنسية، وذات الأصول البنغلاديشية، وإحدى نساء “دولة الخلافة الإسلامية”، حول ما إذا كانت “جهادية إرهابية” أم مغرراً بها وضحية؟ في سياق جدل مجتمعي وقانوني وسياسي بشأن ما باتت تعرف […]

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