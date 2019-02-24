2019/02/24 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكد مركز الاعلام الرقمي، الأحد، ان اعضاء تنظيم داعش مازالوا لحد الآن يتنقلون من منصة رقمية الى اخرى بعد حملات الحظر الذي تقوم بها ادارات المواقع على منشوراتهم .وقال المركز في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (24 شباط 2019) ان “المنصة الجديدة التي تم الكشف بان افراد التنظيم يستخدمونها لترويج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إغلاق التطبيقات بوجهه: تنظيم داعش يستخدم منصة أميركية لنشر إصداراته) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إغلاق التطبيقات بوجهه: تنظيم داعش يستخدم منصة أميركية لنشر إصداراته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).