الاعلام الرقمي يكشف عن الموقع الذي يستخدمه داعش الارهابي في نشر مقاطعه الاجرامية

2019/02/24 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد مركزالاعلام الرقمي، الاحد، ان عناصر داعش الارهابي لازالوا يتنقلون من منصة رقمية الى اخرى بعد حملات الحظر الذي تقوم بها ادارات المواقع على منشوراتهم.واوضح فريق المركز في بيان تلقته /المعلومة/، ان “المنصة الجديدة التي يستخدمها الدواعش هي امازون درايف، حيث يستخدمونها لترويج منشوراتهم، بحسب ما اكده معهد أبحاث وسائل الإعلام في […]

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